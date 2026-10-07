قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة
من عيد ميلاد الحفيد لمأساة.. الضفادع البشرية تبحث عن جثمان الحاج خليفة بالنيل
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تلك الأمور.. تفاصيل
بعد 3 سنوات.. كيف غيرت أحداث 7 أكتوبر مسار القضية الفلسطينية؟
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 57.35 مليار دولار في سبتمبر الماضي
مدبولي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية
حريق يوقف عمل ثاني أكبر مصفاة نفط في فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ذكرى نصر أكتوبر.. هيئة المحطات النووية تحتفي بالمناسبة من قلب محطة الضبعة

خلال الحفل
خلال الحفل
وفاء نور الدين

أقام الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، احتفالية وطنية بالمحطة النووية بالضبعة، في إطار احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وعدد من ضيوف الحفل والعاملين بالهيئة، وذلك في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وتأتي الاحتفالية تأكيدًا على حرص الهيئة على إحياء المناسبات الوطنية، وما تمثله ذكرى انتصارات أكتوبر من قيم راسخة في وجدان الشعب المصري، واستلهام ما جسدته من إرادة وعزيمة في مواصلة مسيرة العمل والبناء.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ محمد سامي، أحد أعلام دولة التلاوة، أعقبها عرض فيلم قصير بعنوان «طاقة تصنع المستقبل»، تناول مراحل إنشاء المشروع النووي بالضبعة وما شهده من تطورات حتى الوقت الراهن، بما يعكس ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع القومي والاستراتيجي للدولة المصرية.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم قصير بعنوان «وانتصرنا»، من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تناول جانبًا من مسيرة الشعب المصري وما تزخر به من مواقف وطنية خالدة.

ذكرى نصر أكتوبر تمثل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة

وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كلمة رحب خلالها بالحضور والعاملين المشاركين في الاحتفال، مؤكدًا أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، لما تجسده من قدرة المصريين على التخطيط والعمل وتجاوز التحديات وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تواصل أداء مسؤوليتها الوطنية في الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، وركيزة أساسية في جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية كذلك كلمة للدكتور وحيد أبو العينين، عضو مكتب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تناولت انتصارات أكتوبر المجيدة وما ارتبط بها من قيم الإيمان والعزيمة والتضحية والانتماء.

كما شهدت الاحتفالية لقاءً حواريًا مع اللواء أركان حرب دكتور سامح أبو هشيمة، أحد أبطال حرب أكتوبر، استعرض خلاله عددًا من المواقف والذكريات التي عايشها خلال حرب أكتوبر 1973، مما أتاح للحضور الاستماع إلى شهادة حية من أحد أبطال هذا النصر العظيم.

وفي إطار الاحتفاء بالمشاركين، شهدت الاحتفالية توزيع الدروع على ضيوف الحفل، تقديرًا لمشاركتهم، كما اختُتمت فعاليات اليوم بفقرات فنية وطنية.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يجسد الوفاء لتضحيات أبطال مصر، ويعكس ما تحمله هذه المناسبة من قيم وطنية راسخة، بما يدعم مواصلة مسيرة العمل والإنجاز، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

هيئة المحطات النووية انتصارات أكتوبر المشروع النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الطاعون الرئوي

الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة لتقييم التأثير البيئي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني في تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات وشركات قابلة للتوسع

وزير التعليم العالي يستعرض استراتيجية طوكيو للشركات الناشئة وفرص التعاون مع مصر

جانب من اللقاء

استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. جامعة العاصمة تستضيف جلسة استماع استعدادا لمنتدى مصر 2026

بالصور

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم
من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم
من التقلصات للخفقان.. خبير يكشف 6 أعراض لنقص البوتاسيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد