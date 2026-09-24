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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة المحطات النووية يبحث مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

 عقد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اجتماعًا مع  أندريه بيتروف، رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت – ASE»، بمقر المبنى الرئيسي للهيئة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات وممثلي الجانبين المصري والروسي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور شريف حلمي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة «أتوم ستروي إكسبورت»، بما يسهم في انتظام سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المستهدفة، في إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد أندريه بيتروف أهمية العمل المشترك بين فرق العمل المصرية والروسية، بما يدعم استكمال الأعمال المرتبطة بالمشروع وفقًا للخطط والبرامج المعتمدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمركز تدريب محطة الضبعة النووية (Training Center)، وآخر المستجدات المتعلقة به، في ضوء دوره في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل بالمحطة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمتابعة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتنسيق المستمر مع المقاول العام الروسي «أتوم ستروي إكسبورت»، بما يدعم تنفيذ المشروع وفقًا للخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.

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