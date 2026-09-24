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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: نجاح أي إصلاح وطني يعتمد في النهاية على جودة التنفيذ في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة إلى المعلمين خلال كلمته في  فعالية إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والمرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية  

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أن المعلم عندما يعلم طفلًا القراءة فإنه يمنحه القدرة على الوصول إلى المعرفة، وعندما يعلمه التفكير والاستدلال فإنه يمنحه الثقة في قدراته العقلية

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كذلك عن تقديره لمديري مديريات التربية والتعليم، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح وطني يعتمد في النهاية على جودة التنفيذ داخل المدارس.

معلومات عن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

  •  البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية تنفذه وزارة التربية والتعليم من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر
  • تم تطبيق البرنامج في جميع محافظات الجمهورية الـ27.
     
  • تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، انعكس على تحقيق تحسن في مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب إلى جانب ارتفاع مؤشرات استعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.
  • نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية حققت تحسنًا ملحوظًا في مستويات القراءة والكتابة لدى الطلاب وفقا لنتائج دراسة جهود إصلاح التعليم التي عرضتها منظمة "اليونيسف" حيث أجرت اختبارات على ٣ مراحل
  • في المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية التي شملت 10 محافظات، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025   :كانت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة 45.5% 
  • وفي المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج التي شملت 10 محافظات، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة إلى 32.4%.
  • وفي المرحلة الثالثة من تنفيذ البرنامج التي شملت 7 محافظات، والتي امتدت من فبراير إلى مايو 2026 : فقد انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة إلى 13.9%.

البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية

  • البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية هو برنامج التابع للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»
  • البرنامج موجه إلى تلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي
  • يهدف البرنامج إلى تنمية الحس العددي، وإكساب التلاميذ مهارات العد، والجمع، والطرح، وحل المشكلات، من خلال استراتيجيات تدريس حديثة تعتمد على التعلم النشط، والأنشطة التطبيقية، والوسائل التعليمية المحسوسة، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية.
  • البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم التلاميذ في إتقان المهارات الحسابية الأساسية
  • يسهم البرنامج في تحديد مستويات التلاميذ ورصد جوانب الضعف لديهم، تمهيدًا لتقديم التدخلات العلاجية المناسبة.
  • يبدأ تشغيل البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر 
  • يعقب هذه فترة البرنامج العلاجي ، إجراء اختبار بعدي للتلاميذ، بهدف قياس مستوياتهم وتحديد درجة الإتقان التي وصلوا إليها، والوقوف على مدى التحسن الذي تحقق بعد تنفيذ البرنامج العلاجي.


 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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