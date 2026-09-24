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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

19 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم محملة بآلاف السائحين من أوروبا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 19 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، لقضاء إجازاتهم في الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم.

وشهدت صالات الوصول بالمطار توافدًا متواصلًا للسائحين، بالتزامن مع استمرار حركة الرحلات الدولية القادمة من الأسواق الأوروبية، وسط انتعاش ملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى المدينة.

إجراءات سريعة لاستقبال السائحين

وتعمل الجهات المعنية بمطار مرسى علم الدولي على إنهاء إجراءات وصول السائحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتواصل حركة الطيران الدولي الوافد دعم النشاط السياحي بمدينة مرسى علم، التي تستقبل رحلات من عدد من الأسواق الأوروبية على مدار الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المقاصد السياحية المطلة على البحر الأحمر.

الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

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