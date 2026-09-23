جمارك مطار الغردقة تضبط سجائر إلكترونية مهربة بدخلها كوكايين

تمكن رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار الغردقة الدولى برئاسة مهند سامى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بها مواد مخدرة وتذكرة لمخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحله الطيران رقم TOM 788 القادمة من مطار مانشستر اشتبه الاستاذ وائل على مأمور اللجنة الجمركية في راكب انجليزى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بدا عليه علامات الارتباك .

بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة X ray بمعرفة إبراهيم محمد مأمور الفحص ورامي مروان مشرف الفحص وأحمد جمال مدير الإدارة ، تم تأكيد الاشتباه .

وتم تكليف مينا نادي مأمور الجمرك وهيثم خلف الله مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٤٠ سيجاره بداخلهم مخدر الماريجوانا و٢ سيجارة إلكترونية بداخلهما مخدر زيت الحشيش وواحد تذكرة لمخدر الكوكايين.

وقام بالجرد والتحريز أشرف خلف وعلي أبو الحسن، بحضور محمد سيف من اداره الأمن الجمركي ومحمود عبد الباسط من اداره مكافحه التهرب الجمركي وعبد المحسن الشعيني مدير اداره الامن الجمركي.

قرر عبد الامام حسن محمد القائم باعمال مدير عام الادارة العامة لجمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦ لسنه ٢٠٢٦ بعد العرض على عاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.