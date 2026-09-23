شيخ الأزهر: القضاء رسالة سامية تقوم على إعلاء العدل وصون الحقوق

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، المستشار حسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن القضاء رسالة سامية تقوم على إعلاء قيم العدل والإنصاف، وصون الحقوق، وإرساء سيادة القانون، مؤكدا أن تحقيق العدالة يمثل أساسًا لاستقرار المجتمعات وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وأن رجال القضاء يتحملون مسؤولية كبيرة في أداء هذه الرسالة بكل نزاهة وتجرد.

احترام القانون والحقوق والواجبات

وأشار إلى أن الأزهر يولي عناية خاصة لترسيخ منظومة القيم والأخلاق التي تعزز احترام القانون والحقوق والواجبات، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وترسيخ دعائم الاستقرار.

من جانبه، أعرب المستشار حسن إسماعيل عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهو. ملموسة في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي وترسيخ قيم السلام العالمي، كما أكد امتنانه لدور الأزهر الشريف وإسهاماته في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي الديني والفكري.