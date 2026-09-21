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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لحي جنوب الغردقة لفحص تقنين وضع اليد في «زرزارة» وحصر الحالات غير الجادة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذ حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مكبرة بمنطقة زرزارة لفحص ملفات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، ومراجعة الموقف القانوني للحالات الموجودة بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بفرض الانضباط والتصدي للتعديات ومواجهة مخالفات البناء والإشغالات، مع سرعة فحص ملفات تقنين وضع اليد.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، وبإشراف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الذي كلف رئيس قسم التنظيم والتعديات ومهندسي القسم، ومساعد رئيس الحي، وفرق المتابعة الميدانية وقسم الأزمات، بتنفيذ الحملة بالمنطقة.

فحص ملفات التقنين وحصر الحالات غير الجادة

واستهدفت الحملة متابعة ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة بمنطقة زرزارة، والعمل على سرعة حسم الملفات، إلى جانب حصر الحالات المخالفة أو غير الجادة في استكمال إجراءات التقنين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات التي لا تستوفي الاشتراطات أو لا تتعامل بجدية مع إجراءات التقنين.

متابعة مستمرة ورصد المخالفات في مهدها

وشدد اللواء أحمد جبر على عدم التهاون مع أي مخالفات داخل نطاق الحي، سواء مخالفات البناء أو الإشغالات أو غيرها من صور المخالفات، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى تكثيف الرصد الميداني، خاصة خلال العطلات الرسمية، لرصد أي أعمال بناء أو تعديات أو مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، بما يضمن فرض الانضباط والحفاظ على أراضي الدولة ومنع ظهور أوضاع مخالفة جديدة داخل نطاق حي جنوب الغردقة.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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