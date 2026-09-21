متحف الغردقة يحتفل باليوم المصري للموسيقي ..تفاصيل

احتفل متحف الغردقة الدولي باليوم المصري للموسيقي، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالغردقة، عبر تنفيذ ورشة حكى بالإَافة إلى بعض الأنشطة الفنية.

أوضحت إدارة متحف الغردقة الدولي، أن الاحتفالية جاءت في ضوء حرصها على التواصل و المشاركة المجتمعية مع جميع مؤسسات الدولة بالبحر الأحمر.

متحف الغردقة الدولي

يذكر أن تمتد مساحة متحف الغردقة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.