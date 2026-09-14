متحف الغردقة يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية.. تفاصيل

نفذ متحف الغردقة ورشة حكى عن أهمية التعليم ومحو أمية الكبار وأهمية العلم فى حياة الفرد وتطويرها، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية.

أوضحت إدارة متحف الغردقة الدولي، أن ورشة الحكى جاءت في ضوء حرصنا على التواصل والمشاركة المجتمعية مع جميع مؤسسات الدولة بالبحر الأحمر.

متحف الغردقة

يذكر أن تمتد مساحة متحف الغردقة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.

