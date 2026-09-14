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اعرف يومك حسب كليتك.. جدول تسكين طلاب وطالبات الأزهر في المدينة الجامعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اعرف يومك حسب كليتك.. جدول تسكين طلاب وطالبات الأزهر في المدينة الجامعية

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر، جدول تسكين المرحلة الأولى للطلاب المقبولين بالمدن الجامعية، لسنوات النقل والفرق النهائية بمختلف كليات البنين، والذي سيبدأ اليوم الإثنين 14-9-2026م، والمخصص للحالات الخاصة لكل الكليات، حتى الخميس 24-9-2026م.

جدول التسكين في المدينة الجامعية

وجاء جدول التسكين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر، وذلك على النحو الآتي:

- الإثنين 14 سبتمبر: مخصص للحالات الخاصة في جميع الكليات.

- الثلاثاء 15 سبتمبر: للفرقتين الرابعة والخامسة بكليات: الطب، والزراعة، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم.

- الأربعاء 16 سبتمبر: للفرقتين الرابعة والخامسة بكليات: الهندسة، والهندسة الزراعية، والدعوة، واللغات، والتربية.

- الخميس 17 سبتمبر: الفرقتان الرابعة والخامسة بكليات: التجارة، واللغة العربية، والشريعة، وأصول الدين، والدراسات، والإعلام، والعلوم الرياضية.

- السبت 19 سبتمبر: الفرقة الثالثة بكليات: الطب، والزراعة، والتجارة، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، واللغات.

- الأحد 20 سبتمبر: الفرقة الثالثة بكليات: الهندسة، واللغة العربية، والشريعة، وأصول الدين، والدعوة، والدراسات، والإعلام، والهندسة الزراعية، والتربية، والعلوم الرياضية.

- الإثنين 21 سبتمبر: الفرقة الثانية بكليات: الطب، والهندسة، والحاسبات، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، واللغات.

- الثلاثاء 22 سبتمبر: الفرقة الثانية بكليات: الزراعة، والتجارة، واللغة العربية، والدعوة، والدراسات، والهندسة الزراعية، والشريعة، والإعلام، وأصول الدين، والتربية، والعلوم الرياضية.

- الأربعاء 23 سبتمبر: الفرقة الأولى نقل بكليتي الهندسة وطب الأسنان.

الخميس 24 سبتمبر: تخلفات جميع الكليات.

 

الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدينة الجامعية

وأوصت جامعة الأزهر، الطلاب بالالتزام بمواعيد جدول التسكين، والتعليمات الواردة من إدارات المدن الجامعية ومسئولي التسكين، وطباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملء البيانات، ثم التوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن بإخطار نتيجة الطالب وتقديم ملف السكن لمسئول المبنى المختص.

وفي حالة وفاة الوالد؛ يجب إحضار أصل شهادة الوفاة شرط أن تكون في العام الدراسي نفسه.

وبالنسبة للمرضى؛ يجب إحضار تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة.

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