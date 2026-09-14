الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي أهلي دبي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة مع خوان بيزيرا في منزل حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي، لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بمستقبل اللاعب وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الجلسة شهدت الاتفاق على انتقال اللاعب إلى أهلي دبي الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار، إلى جانب وضع بعض البنود الخاصة بالامتيازات المالية ونسبة وقيمة إعادة البيع، وذلك بعد مناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بالصفقة.

وأشار المصدر إلى أن خوان بيزيرا يستعد لمغادرة القاهرة خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بانتقاله من الزمالك إلى أهلي دبي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإماراتي.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات النهائية للصفقة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن رحيل اللاعب وانتقاله إلى النادي الإماراتي.

رسالة خاصة من اللاعب لجماهير الزمالك

وفي الوقت نفسه، كشف المصدر أن خوان بيزيرا حرص على تسجيل مقطع فيديو قبل مغادرته القاهرة، يتضمن رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، أعرب خلالها عن احترامه وتقديره للنادي، مؤكدًا سعادته بالفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق.

كما وجه اللاعب الشكر إلى جماهير الزمالك وزملائه داخل الفريق، متمنيًا التوفيق للنادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل خوضه تجربة احترافية جديدة.

بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك وزملائه

ويتضمن الفيديو أيضًا اعتذار خوان بيزيرا لجماهير الزمالك وزملائه بالفريق عن الفترة الماضية، على أن يتم نشر المقطع وعرضه خلال وقت لاحق.

ويأتي رحيل بيزيرا بعد فترة قضاها مع الزمالك، قبل أن تتوصل إدارة النادي إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى أهلي دبي، في صفقة تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، مع وجود بنود إضافية مرتبطة بالامتيازات وإعادة البيع.



