عصام مرعي: بيزيرا صدر الوهم لجماهير الزمالك.. ورحيله يحافظ على غرفة الملابس

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهلي والزمالك هما من يصنعان اللاعبين والنجوم، مشيرًا إلى أن البرازيلي خوان بيزيرا نجح في تصدير الوهم لجماهير الزمالك من خلال بعض التصرفات.

وقال مرعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي والزمالك هما اللي بيصنعوا اللاعبين والنجوم، وبيزيرا صدر الوهم للجمهور عن طريق القلوب وتقبيل التيشيرت."

وأضاف: "البرازيلي خوان بيزيرا كان جاي من المجهول، وكنا بنغلط في اسمه، ومكنش حد يعرفه. وأتمنى من المجلس وقفة شديدة وحاسمة مع هذا اللاعب، ويرحل."

وتابع: "الزمالك هو الكسبان من بيع بيزيرا، والفريق بيحقق الفوز في غيابه والدنيا ماشية."

وواصل: "الزمالك بيحقق نتائج جيدة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، رغم إن الفريق مش جاهز بسبب عدم خوض فترة إعداد."

وأضاف مرعي: "فترة التوقف الدولي القادمة هتكون مفيدة للزمالك، وأنا سعيد بمستوى لاعبي قطاع الناشئين، وشيكوا بانزا أصبح الورقة الرابحة في الفريق."

وأشار إلى أن رحيل بيزيرا سيكون في صالح الفريق، قائلًا: "رحيل بيزيرا بيحافظ على غرفة الملابس، وهو الخاسر الوحيد من الرحيل عن الفريق، وفي الخليج محدش هيحس بيه."

واستكمل: "بن شرقي وساسي كانوا نجوم في الزمالك، ولما راحوا الخليج محدش حس بيهم، وبن شرقي بس هو اللي لمع لما انتقل للأهلي."

وعن عبدالله السعيد، قال مرعي: "أنا مندهش من حديث بعض النجوم السابقين في الأهلي والزمالك عن إن عبدالله السعيد كفاية عليه كده ويعتزل، رغم إنه متألق ودوره مهم في الفريق، وسجل أكتر من 100 هدف رغم إنه لاعب وسط ملعب."