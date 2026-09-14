دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في الساعات الأولى من اليوم، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران، دون الكشف عن طبيعة هذه الانفجارات أو مصدرها حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "ستخرج من الصراع مع إيران في نهاية المطاف"، مرجحاً أن تنتهي الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي.

“إيران تريد اتفاقاً لكن لن أوقع إلا على الأفضل”

وفي تصريحات أدلى بها من أيرلندا، اليوم الأحد، أضاف ترامب: “إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لن أوقع اتفاقاً لن يكون مثالياً”، وتوقع أن تنتهي المواجهات مع طهران قبل موعد انتخابات الكونجرس النصفية.

جونسون: الحرب ترفع الأسعار

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في مقابلة مع شبكة "NBC News"، إن الحرب مع إيران تتسبب في ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة.

وأعرب الجمهوري عن ولاية لويزيانا عن أمله في أن "يكون تنبؤ الرئيس ترامب بأن القتال سينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي صحيحاً".