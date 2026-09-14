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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على موظف استعان بسيدتين لسرقة منزل جارته بالغربية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سيدتين لقيامهما بإقتحام مسكن والدته والتعدى عليها بالضرب بقصد سرقتها وقيام الأهالى بالإمساك بهما بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من والدة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) أنها حال تواجدها بمنزلها فوجئت بقيام سيدتين بطرق باب منزلها منتحلتين صفة موظفات بالمعاشات ، وطلبتا منها بعض المستندات لزيادة معاشها لكون زوجها متوفى ، وطلبت إحداهما الدلوف لدورة المياه فإرتابت فى أمرهما وإستغاثت بالأهالى وتمكنوا من الإمساك بهما ، وخلال ذلك تدخل أحد جيران الشاكية وقام بإصطحابهما بزعم تسليمهما لمركز الشرطة، إلا أنه مكنهما من الهرب.


 

أمكن ضبط المذكور (موظف بأحد المعاهد - مقيم بذات المنطقة).. وبمواجهته أقر بإتفاقه مع إحدى السيدتين المشار إليهما على إرتكاب الواقعة بقصد سرقة الشاكية وإقتسام متحصلات السرقة فيما بينهما، وقيام المذكورة بالإستعانة بالسيدة الأخرى.. وأمكن ضبط السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "مرتكبتا الواقعة" (مقيمتان بنطاق محافظتى القاهرة والغربية) وبمواجهتهما أيدا ما سبق.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيدتين

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