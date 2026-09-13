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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتشال جثمان سيدة مسنة من البحر اليوسفي بالمنيا

انتشال جثة غريق
انتشال جثة غريق
ايمن رياض

 انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الاهالى، جثمان سيدة مسندة من البحر اليوسفي أمام مركز سمالوط شمال المنيا ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من المقدم محمد العشيري رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثة مسنة من البحر اليوسفي ناحية قرية شوشة بمركز سمالوط ، وتدعى" سعاد . ج  " 70 عام وتقيم بإحدى قرى مركز المنيا.

تم ايداع الجثمان بمشرحة المستشفي التخصصي، تحت تصرفات النيابة العامة والتى قررت ندب الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان، والذي كشف فى تقريره ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة مالم تفيد تحريات المباحث صحة ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، ووقررت النيابة العامة التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لاهليتهما، لعدم وجود شبهه جنائية ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

المنيا جثة سيدة البحر اليوسفي

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