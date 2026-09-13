محافظ المنيا يوجه بمتابعة المواقف ميدانيًا وتوفير سيارات الأجرة لمنع التكدسات

مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026/2027، كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على المواقف، ورصد حركة نقل الطلاب والمعلمين والمواطنين، بما يضمن توافر سيارات الأجرة وانسيابية حركة الانتقال، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية.

وجه المحافظ بالاستجابة الفورية لاحتياجات المواقف التي تشهد زيادة في أعداد الركاب، من خلال دعمها بأعداد إضافية من سيارات الأجرة وفقًا للكثافات الفعلية بكل موقف، مع التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لتيسير وصول الطلاب إلى مدارسهم والمعلمين إلى جهات عملهم، دون حدوث تكدسات أو فترات انتظار طويلة.

كما أكد اللواء كدواني أهمية استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، ورصد أي معوقات قد تؤثر على حركة النقل وسرعة التعامل معها، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحلها، بما يسهم في الحفاظ على سهولة الحركة بالمواقف والطرق، وتوفير انتقال آمن ومنتظم للطلاب والمعلمين والمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

