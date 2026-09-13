قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
طريق الفراعنة نحو الكان.. جدول مواعيد مباريات المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
رئيس الوزراء يتفقد ورش إصلاح القطار السريع في 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بمتابعة المواقف ميدانيًا وتوفير سيارات الأجرة لمنع التكدسات

توفير وسائل المواصلات
توفير وسائل المواصلات
ايمن رياض

 مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026/2027، كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على المواقف، ورصد حركة نقل الطلاب والمعلمين والمواطنين، بما يضمن توافر سيارات الأجرة وانسيابية حركة الانتقال، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية.

وجه المحافظ بالاستجابة الفورية لاحتياجات المواقف التي تشهد زيادة في أعداد الركاب، من خلال دعمها بأعداد إضافية من سيارات الأجرة وفقًا للكثافات الفعلية بكل موقف، مع التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لتيسير وصول الطلاب إلى مدارسهم والمعلمين إلى جهات عملهم، دون حدوث تكدسات أو فترات انتظار طويلة.

كما أكد اللواء كدواني أهمية استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، ورصد أي معوقات قد تؤثر على حركة النقل وسرعة التعامل معها، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحلها، بما يسهم في الحفاظ على سهولة الحركة بالمواقف والطرق، وتوفير انتقال آمن ومنتظم للطلاب والمعلمين والمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا المدارس الجامعات المواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

بسبب الثأر.. مقتل شاب واصابة والده في إحدى قرى مطاي بالمنيا

المتهم

ضبط سائق تعدى على آخر بسلاح أبيض في الإسكندرية

المتهمون

القبض على 11 شخصا يستغلون 14 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد