ثقافة وفن .. فعاليات برنامج «المواطنة» تصل إلى شلقام والقشيري بالمنيا

تتواصل فعاليات برنامج «المواطنة» بمحافظة المنيا، حيث تنطلق غدًا الاثنين أنشطة ثقافية وفنية بقرية شلقام بمركز بني مزار وقرية القشيري بمركز أبوقرقاص، وتستمر على مدار يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضمن خطة المحافظة لإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء القرى بمختلف المراكز.

ويُقام البرنامج تحت شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، بهدف نشر الوعي الثقافي والمجتمعي، واكتشاف المواهب وتنميتها، وفتح مساحات جديدة للإبداع والمشاركة أمام أبناء القرى، بما يدعم جهود بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وتتضمن الفعاليات ورشًا للأشغال اليدوية والفنون المختلفة، ومعرضًا للكتاب، وعروضًا للمسرح الشعبي، ولقاءات توعوية، إلى جانب ورش للحكي بالعرائس واستكمال عدد من الورش الفنية واليدوية، بما يوفر للمشاركين فرصًا للتعلم والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن برنامج «المواطنة» يعكس حرص المحافظة على وصول الثقافة والفنون إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تنظيم فعالياته في 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بما يتيح لأبناء هذه القرى الاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية في محيطهم المحلي.

وتدعو المحافظة أهالي قريتي شلقام والقشيري، خاصة الأطفال والشباب، إلى المشاركة في فعاليات البرنامج والاستفادة من أنشطته المتنوعة، والتفاعل مع الورش والعروض الثقافية والفنية، بما يتيح للجميع مساحة للتعلم والإبداع واكتشاف المواهب.

