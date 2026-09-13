أمريكا وإيران.. تصعيد عسكري وأزمة نووية تهدد بفتح جبهات جديدة

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار الضربات المتبادلة واتساع نطاق التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف دولية متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، خصوصًا مع استمرار استهداف المنشآت والمصالح المرتبطة بالطرفين، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

ضربات متبادلة وتصعيد في مضيق هرمز

تصاعدت حدة المواجهة خلال الأيام الأخيرة، بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت مواقع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية استهدفت مواقع وقواعد مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة.

ويمثل مضيق هرمز إحدى أبرز ساحات التصعيد، في ظل استمرار التوتر حول حركة السفن وتهديدات الملاحة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، خاصة أن المضيق يعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة.

وشهدت الساعات الأخيرة حادثًا جديدًا تمثل في إصابة سفينة تجارية قرب جزيرة قشم، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين، في تطور يزيد من المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة في المنطقة.

الملف النووي يعيد الأزمة إلى الواجهة

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، عاد الملف النووي الإيراني ليشكل محورًا رئيسيًا للخلاف بين واشنطن وطهران، خاصة بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ما وصفه القرار بعدم الالتزام بالضمانات النووية.

وجاء القرار بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بينما عارضته روسيا والصين، في خطوة تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا في الأزمة النووية الإيرانية.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تواجه صعوبات في التحقق من وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وترفض ما تعتبره ضغوطًا سياسية تستهدفها.

العقوبات والضغوط الاقتصادية

ولا يقتصر التصعيد بين الطرفين على الجانب العسكري والدبلوماسي، إذ تواصل واشنطن استخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران، مستهدفة قطاعات مرتبطة بالطاقة والطيران والتجارة.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، في وقت تحاول فيه طهران الحفاظ على قنواتها التجارية وتجاوز تداعيات العقوبات.

النفط والأسواق العالمية في مرمى التصعيد

وتنعكس المواجهة بصورة مباشرة على أسواق الطاقة، مع ارتفاع المخاوف من اضطراب حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعات جديدة مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، فيما يثير استمرار التوتر مخاوف من انتقال التأثيرات إلى الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين.

هل تعود المفاوضات إلى الواجهة؟

رغم التصعيد العسكري والاقتصادي، لا تزال فرص التوصل إلى تسوية سياسية مطروحة، خاصة أن استمرار المواجهة يحمل تكلفة مرتفعة على جميع الأطراف، ويهدد بتوسيع نطاق الصراع ليشمل مزيدًا من دول المنطقة.

وتبقى الملفات الأكثر تعقيدًا أمام أي مفاوضات مقبلة هي البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الضمانات التي يمكن أن تضع حدًا للتصعيد العسكري.

وفي ظل استمرار التوتر، تبدو المنطقة أمام مرحلة دقيقة، إذ تتداخل الحسابات العسكرية مع الملفات النووية والاقتصادية، بينما يظل احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى مواجهة إقليمية أوسع أحد أبرز التحديات المطروحة أمام القوى الدولية والإقليمية.