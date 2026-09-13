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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصابان فلسطينيان يشاركان في فعاليات رياضية بأيرلندا للتعريف بالقضية الفلسطينية

الدراجان الفلسطينيان
الدراجان الفلسطينيان
هاجر رزق

شارك الدراجان البارالمبيان الفلسطينيان محمد أبو عصفور وعلاء الدالي خلال الأسابيع الأخيرة في فعاليات رياضية وتضامنية في أيرلندا، في إطار جهود فريق «غزة صن بيردز» للتعريف بالقضية الفلسطينية ودعم الرياضيين ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

وخاض أبو عصفور والدالي، إلى جانب عشرات المشاركين، سباقًا تضامنيًا نظمته مبادرة وفريق امتد على يومين، انطلقت مرحلته الأولى من بورتمارنوك لمسافة 98 كيلومترًا وصولًا إلى تي تشولين في أرماغ، فيما امتدت المرحلة الثانية لمسافة 102 كيلومتر وانتهت في بلفاست.

وبعد يومين، شارك الدراجان في إحدى جولات سلسلة «مونديلو» في مقاطعة كيلدير، في تجربة أتاحت لهما المنافسة إلى جانب دراجين أيرلنديين والتعريف برياضة الدراجات البارالمبية الفلسطينية.

وفقد كلا الرياضيين أحد أطرافهما جراء إصابتهما برصاص قناصة إسرائيليين بمسيرات العودة.

وكان الدالي قد بدأ ممارسة ركوب الدراجات في سن مبكرة وتأهل للمشاركة في الألعاب الآسيوية عام 2018، لكنه أصيب برصاصة في مارس من العام نفسه أدت إلى بتر ساقه اليمنى.

وفي عام 2020، شارك الدالي في تأسيس فريق «غزة صن بيردز» مع كريم علي المقيم في لندن، بهدف توفير منصة للرياضيين الفلسطينيين من ذوي الإعاقة وتمثيل فلسطين في المنافسات الدولية. أما أبو عصفور، فقد فقد ساقه أيضًا بعد إصابته برصاص قناص إسرائيلي.

وقال علي إن الفريق يضم حاليًا أكثر من 40 رياضيًا مبتوري الأطراف، بينهم نحو 20 إلى 24 في غزة، و11 في مصر، وتسعة في بلجيكا، مشيرًا إلى أن أعضاء الفريق وعائلاتهم في غزة لا يستطيعون مغادرة القطاع.

وتلقي الحرب بظلالها على الفريق، إذ قُتل الدراج أحمد الدالي، ابن عم علاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس في مايو 2025.

وأوضح علي أن الفعاليات الأيرلندية هدفت إلى حشد الدعم لفلسطين، وجمع التبرعات للفريق، وتعزيز التغطية الإعلامية للرياضة الفلسطينية، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية في البلدين.

وأكد أن الرياضة تمثل وسيلة لبناء الجسور والتواصل، قائلًا إن الفريق لا يريد أن تكون فلسطين متلقية للدعم فقط، بل منصة تساعد رياضيين ولاجئين من دول أخرى ممن فقدوا أطرافهم بسبب الحروب على ممارسة الرياضة والمنافسة.

ويطمح «غزة صن بيردز» إلى رفع عدد رياضييه إلى نحو 60، وزيادة عدد المشاركين في المنافسات البارالمبية، وتوسيع برامجه الدولية، معتمدًا بصورة أساسية على التبرعات، في محاولة لتحويل الرياضة إلى مساحة للمنافسة والتمثيل والتضامن في آن واحد.

الدراجان البارالمبيان قطاع غزة الدراجات المنافسات البارالمبية الرياضة

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