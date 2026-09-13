قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول يوم دراسة.. محافظ الدقهلية: تنظيم مسابقة لأفضل مدرسة وأفضل فصل
أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الأحد 13-9-2026
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
حالات تسمم تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في عيد رأس السنة العبرية
مفتي الجمهورية يطمئن على وكيل الأزهر إثر تعرضه لانقلاب سيارته
تبادل العملات والتمويل المستدام.. ركائز مصرية حاضرة في اجتماعات دول بريكس السنوية
برلماني: تطلّع مصر لرئاسة «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في دورها داخل التجمّع
بدءًا من 19 سبتمبر.. الصحة العالمية تُبلغ 20 مستشفى في غزة بوقف إمدادها بالوقود
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رؤية الرئيس السيسي في «بريكس» تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزز دور مصر الاقتصادي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد النائب أنس هلول، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة تجمع «بريكس» عكست رؤية مصرية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ودفع مسارات التنمية، وتوسيع فرص الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية بين دول التجمع.

وقال هلول إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد الحضور المصري الفاعل على الساحة الدولية، وقدرة الدولة المصرية على تقديم رؤى ومبادرات تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية.

وأوضح أن تأكيد الرئيس ضرورة تطوير آليات التعاون الاقتصادي والانتقال من مرحلة طرح الرؤى والأفكار إلى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة، يحمل رسالة مهمة لدول «بريكس»، لا سيما في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثر حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين دول الجنوب يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة معدلات النمو، وتوسيع الاستثمارات، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات العالمية.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن طرح الرئيس السيسي بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات تمويل جديدة وميسرة، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد، يعكس إدراكًا واضحًا للتحديات التمويلية التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء الديون وتراجع قدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.

ولفت إلى أهمية ما تضمنته كلمة الرئيس بشأن ملفات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، باعتبارها قضايا مترابطة تمس بشكل مباشر استقرار الدول وقدرتها على تحقيق التنمية، وتتطلب توسيع نطاق التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها.

وأكد هلول أن تشديد الرئيس السيسي على أهمية استقرار وحرية الملاحة الدولية، بالتوازي مع مواصلة تطوير مركز الحبوب والخدمات اللوجستية، يدعم مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز الاستفادة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي.

واكد النائب أنس هلول تصريحاته بالتأكيد على أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المتنامي داخل التجمع، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأعضاء.

النائب أنس هلول رؤية السيسي بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد