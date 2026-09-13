برلماني: رؤية الرئيس السيسي في «بريكس» تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزز دور مصر الاقتصادي

أكد النائب أنس هلول، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة تجمع «بريكس» عكست رؤية مصرية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ودفع مسارات التنمية، وتوسيع فرص الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية بين دول التجمع.

وقال هلول إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد الحضور المصري الفاعل على الساحة الدولية، وقدرة الدولة المصرية على تقديم رؤى ومبادرات تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية.

وأوضح أن تأكيد الرئيس ضرورة تطوير آليات التعاون الاقتصادي والانتقال من مرحلة طرح الرؤى والأفكار إلى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة، يحمل رسالة مهمة لدول «بريكس»، لا سيما في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثر حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين دول الجنوب يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة معدلات النمو، وتوسيع الاستثمارات، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات العالمية.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن طرح الرئيس السيسي بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات تمويل جديدة وميسرة، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد، يعكس إدراكًا واضحًا للتحديات التمويلية التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء الديون وتراجع قدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.

ولفت إلى أهمية ما تضمنته كلمة الرئيس بشأن ملفات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، باعتبارها قضايا مترابطة تمس بشكل مباشر استقرار الدول وقدرتها على تحقيق التنمية، وتتطلب توسيع نطاق التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها.

وأكد هلول أن تشديد الرئيس السيسي على أهمية استقرار وحرية الملاحة الدولية، بالتوازي مع مواصلة تطوير مركز الحبوب والخدمات اللوجستية، يدعم مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز الاستفادة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي.

واكد النائب أنس هلول تصريحاته بالتأكيد على أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المتنامي داخل التجمع، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأعضاء.