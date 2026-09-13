النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) يستهدف توسع شبكته في أنحاء القارة

يستعد النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) لتسريع وتيرة التبني ونمو المعاملات في مختلف أنحاء أفريقيا، مع دخوله المرحلة المقبلة من استراتيجيته، عقب التوسع الكبير الذي شهدته شبكته والنمو القوي في أحجام وقيم المدفوعات.



وقال مايك أوغبالو الثالث، الرئيس التنفيذي للنظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) ، خلال إحاطة إعلامية في لاجوس، إن المنصة تعمل حالياً في أكثر من 30 دولة أفريقية موزعة على جميع مناطق القارة الخمس، وتربط بين 24 بنكاً مركزياً وطنياً وإقليمياً، وأكثر من 200 بنك تجاري ومزود خدمات دفع، و16 منصة تحويل. كما يوفر النظام الأفريقي للدفع والتسوية، من خلال شراكات استراتيجية، نطاق تغطية نهائي يشمل أكثر من 300 مؤسسة مالية.

وخلال عام 2026 وحده، انضمت نحو 10 دول إضافية إلى منظومة النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS)، مع توقعات بمزيد من التوسع قبل نهاية العام.

وقال أوغبالو‏: “لقد تمحورت المرحلة الأولى من PAPSSحول البناء والربط وترسيخ الثقة. لقد أنشأنا البنية التحتية، ووسّعنا شبكتنا في مختلف أنحاء أفريقيا، وأثبتنا أن النظام الأفريقي للدفع والتسوية قادر على تحقيق فوائد ملموسة. ومع انتقالنا إلى مرحلتنا المقبلة اعتباراً من عام 2027، سينصبّ تركيزنا بشكل متزايد على تفعيل هذه الشبكة، وتعميق التبني، والارتقاء بنمو المعاملات إلى مستوى أوسع.”

تسارع استخدام النظام الأفريقي للدفع والتسوية بشكل ملحوظ؛ إذ ارتفعت أحجام المعاملات عبر الشبكة بنسبة بلغت نحو 1,000 في المائة، بينما ارتفعت قيم المعاملات بنسبة بلغت نحو 120 في المائة، عند مقارنة فترتين متماثلتين من عامي 2025 و2026.

وتظل نيجيريا مساهماً رئيسياً في هذا النمو، إذ سجلت زيادة بنسبة نحو 1,100 في المائة في أحجام المعاملات، وزيادة بنسبة 125 في المائة في قيم المعاملات خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت معاملات النظام الأفريقي للدفع والتسوية تحقيق وفورات في التكاليف تتراوح بين 92 و95 في المائة لكل معاملة، وانخفاضاً في زمن المعالجة بنسبة 99.99 في المائة، وتراجعاً في متطلبات صرف العملات الأجنبية بنسبة تصل إلى 80 في المائة.

وأضاف أوغبالو‏: “يُظهر النمو الذي نشهده أن البنية التحتية تعمل بكفاءة وأن الطلب في تزايد مستمر مع انضمام مزيد من المؤسسات والأسواق. وتتمثل الفرصة المقبلة في إتاحة هذه الفوائد على نطاق أوسع بكثير من خلال العمل بشكل أوثق مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمقاصات وشركاء آخرين، من أجل إدماج النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) في القنوات التي تستخدمها الشركات والأفراد يومياً.”

يتيح النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) إجراء المدفوعات العابرة للحدود عبر المؤسسات المالية المشاركة، بما في ذلك المعاملات بالعملات الأفريقية، مما يساعد على ربط منظومات الدفع التي كانت تعمل تاريخياً ضمن حدود وطنية وإقليمية.

وفي إطار مرحلته المقبلة، سيركز النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) على تعزيز تفعيل الأسواق، وزيادة وعي العملاء، وتطوير ممرات دفع ذات أولوية، وتوسيع نطاق إتاحة خدماتها من خلال المؤسسات المالية المشاركة.

ويقدم النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) حالياً ثلاثة حلول رئيسية، هي: نظام الدفع الفوري للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، وسوق العملات الأفريقية للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، وبطاقة النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSSCARD). كما يجري حالياً تجريب حلول جديدة يُتوقع الإعلان عنها لاحقاً خلال عام 2026.

وستتم مناقشة المرحلة المقبلة من نمو النظام الأفريقي للدفع والتسوية بمزيد من التفصيل خلال مؤتمر PAPSS COWRY 2026، وهو المؤتمر السنوي للمدفوعات الذي ينظمه PAPSS والمقرر عقده يومي 26 و27 نوفمبر في أديس أبابا، إثيوبيا، بالشراكة مع البنك المركزي الإثيوبي.

واختتم أوغبالو‏ تصريحه قائلاً: “لقد أنشأنا الشبكة، وأثبتنا الأثر الذي تحدثه، ونشهد الآن تسارعاً في استخدامها. تتمحور مرحلتنا المقبلة حول الارتقاء بهذه العناصر الثلاثة جميعها إلى نطاق أوسع، وضمان أن تصبح المدفوعات عاملاً مُمكّناً بشكل متزايد، لا عائقاً، أمام قدرة الشركات والأفراد الأفارقة على المشاركة في الفرص المتاحة في مختلف أنحاء القارة.”