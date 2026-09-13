قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
طريق الفراعنة نحو الكان.. جدول مواعيد مباريات المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برميل بارود على وشك الانفجار.. الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة في الضفة

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة «معاريف»، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن مستوى العمليات التي تصفها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بـ«الإرهاب» في الضفة الغربية هو الأدنى منذ عام 2011، إلا أن الجيش يستعد لاحتمالات تصعيد قد تؤدي إلى تغيير المشهد الأمني في المنطقة.

وبحسب التقرير، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الأمن العام «الشاباك» والشرطة وحرس الحدود، فيما نفذت القوات خلال الفترة الأخيرة عمليات استباقية استهدفت ما تصفه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمصادر التهديد والتحريض، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الأعياد اليهودية.

وتقول مصادر أمنية إن الجيش يمتلك حاليًا مساحة واسعة من حرية الحركة في الضفة الغربية، ولا سيما بعد تعزيز وجوده في عدد من مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وإنشاء بنية تحتية ومواقع متقدمة تتيح تنفيذ عمليات عسكرية بصورة أسرع.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية تراقب في الوقت نفسه تصاعد التوترات الميدانية، بما في ذلك الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين، إلى جانب توسع النشاط الاستيطاني وازدياد عدد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة الغربية، وهي عوامل ترى المصادر أنها قد تسهم في زيادة التوتر.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، قتلت قواته خمسة أشخاص خلال حوادث منفصلة في الأسبوع الماضي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية، إضافة إلى الأسلحة الموجودة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كذلك من سيناريو تصعيد مرتبط بمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ يتضمن أحد السيناريوهات التي يجري الاستعداد لها احتمال اندلاع صراع داخلي على خلافته، وانعكاسه على الأمن في الضفة الغربية.

وتستند التقديرات الإسرائيلية لاحتمال ارتفاع مستوى التوتر إلى عدة عوامل، من بينها الانتخابات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وموسم الأعياد اليهودية، وازدياد هجمات الأفراد، واحتمال تحول الاحتكاكات الميدانية إلى مواجهات أوسع، إضافة إلى تصاعد ما تصفه إسرائيل بـ«الجرائم القومية» للمستوطنين.

وفي هذا السياق، نقلت «معاريف» عن مصادر أمنية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد يدفع باتجاه توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك السيطرة على مزيد من مخيمات اللاجئين وتنفيذ عمليات واسعة، مع تركيز خاص على شمال الضفة، بهدف الحد من العمليات المسلحة.

وتأتي هذه التقديرات رغم استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية تحول التوترات الحالية إلى موجة تصعيد أوسع خلال الفترة المقبلة.

الضفة الغربية مصادر أمنية إسرائيلية الجيش الإسرائيلي الشاباك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

جولة تعليم قنا

مدير تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب بالمدارس

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

حملات إزالة بقنا

بينها 16طاحونة ذهب..إزالة 42 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة 30 بقنا وفرشوط

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد