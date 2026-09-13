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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ (13) سفينة، وتم تداول (13 ألف) طن بضائع و(661) شاحنة و(132) سيارة.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة، في بيان، اليوم /الأحد/، أن حركة الواردات شملت (7) سفن و (7 آلاف) طن بضائع و(417) شاحنة و(90) سيارة، كما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(6 آلاف) طن بضائع و(244) شاحنة و(42) سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن، وهي POSEIDON EXPRESS، والحرية، وأمل، بينما غادرت السفينتان ALCUDIA EXPRESS وBRIDGE.

وأشار المركز إلى أن ميناء نويبع شهد تداول (6,500) طن بضائع و(252) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن، وهي الحسين، وسينا، وآيلة، وآور. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1258 راكبًا بموانئها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ الهيئة ميناء سفاجا ميناء نويبع

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