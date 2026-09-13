7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى شباب الأهلي الإماراتي، مؤكدًا أن اللاعب وصل إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي امتدت منذ نهاية الموسم الماضي.

خوان بيزيرا

وأوضح حتحوت أن الزمالك اتفق على حصوله على 3 ملايين دولار كاش، بالإضافة إلى مليوني دولار يتم سدادهما على قسطين، فضلًا عن مليون دولار مكافآت «بونص» مرتبطة بتحقيق بطولات، إلى جانب 20% من نسبة إعادة البيع، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الصفقة قد يصل إلى 7 ملايين دولار.

وأكد أن بيزيرا، الذي انضم إلى الزمالك مقابل نحو مليوني دولار، ساهم مع الفريق في التتويج ببطولة الدوري المصري والوصول إلى نهائي الكونفدرالية، قبل أن يرحل بعد موسم واحد، معتبرًا أن الصفقة تمثل مكسبًا ماديًا مهمًا للنادي في ظل احتياجه للسيولة، والتي يمكن استخدامها في دعم الفريق ومنح اللاعبين دفعة إضافية للمنافسة على البطولات.