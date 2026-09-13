مدير تعليم قنا يتابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب للطلاب بالمدارس

أجرى طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية لعدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، حرص خلالها على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين والقيادات المدرسية، للوقوف على واقع الدراسة منذ الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي.

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولته بمدرسة ناصر الابتدائية، حيث شارك التلاميذ طابور الصباح، وكان في استقباله حسين زكي، مدير المدرسة، وحرص على مصافحة التلاميذ وتهنئتهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما هنأ أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية أن تبدأ الدراسة بالجدية والانضباط والالتزام، بما يضمن عامًا دراسيًا مستقرًا وناجحًا.

وانتقل مدير تعليم قنا، إلى مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات، حيث تفقد الفصول وتابع انتظام العملية التعليمية، واطمأن على انتظام الطالبات، كما تابع عملية تسليم الكتب الدراسية، وقدم التهنئة للطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة العام الدراسي الجديد، وكان في استقباله نبيلة عبيد، مديرة المدرسة.

وحرص سعدالدين، خلال الزيارة على إجراء حوار مفتوح مع طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم حول بداية العام الدراسي، وتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين يمثل عنصرًا أساسيًا في المتابعة الميدانية والتعرف على الواقع الفعلي داخل المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، ودعم المعلمين للطلاب والطالبات، وتشجيعهم على المشاركة والتفوق وتنمية قدراتهم، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المدرسة والمعلم والطالب والأسرة.

واختتم سعد الدين، جولته بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، وكانت فى استقباله دعاء قدرى مديرة المدرسة، حيث التقى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وأجرى حوارًا مباشرًا مع إدارة المدرسة والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن المدرسة هي البيئة الأساسية لبناء شخصية الطالب وإعداده للمستقبل.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المعلم هو العامل الأساسي فى نهضة الأمم، وأن دوره يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، واكتشاف قدراته، وتوجيهه نحو مستقبله.

كما فتح وكيل الوزارة حوارًا مباشرًا مع طالبات الصف الأول الثانوي حول البكالوريا المصرية، وناقش معهن أهم ما يميز النظام، وأهمية الوعي بالاختيارات التعليمية والمسارات المستقبلية، مؤكدًا أن اختيار المرحلة الثانوية وتحقيق حلم الطالبة وحلم أسرتها يحتاج إلى جهد حقيقي ومثابرة وانضباط، وأن الطموح لا يتحول إلى نجاح إلا بالعمل والاجتهاد والإصرار.

كما حرص سعدالدين، على الاستماع إلى الطالبات والتعرف على طموحاتهن، فسألهن عن تطلعاتهن المستقبلية وما يتمنين تحقيقه، وكذلك عن المعلم الذي يمثل لهن قدوة ومصدر إلهام، مؤكدًا أهمية أن يمتلك كل طالب هدفًا واضحًا يسعى إلى تحقيقه.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أن الطالب يمر بمراحل متعددة خلال رحلته التعليمية، وأن لكل مرحلة دورًا في بناء شخصيته وتحديد ملامح مستقبله، مؤكدًا أن التعليم الحقيقي لا يقتصر على تحصيل الدرجات، وإنما يستهدف بناء طالب يمتلك العلم والوعي والمهارات والقدرة على التفكير وتحمل المسؤولية.

وأشار سعدالدين، إلى أن جولته تأتى في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على المتابعة الميدانية منذ اليوم الأول للدراسة، والوجود داخل المدارس، والاستماع إلى الطلاب والمعلمين، ورصد الواقع التعليمي بصورة مباشرة، ودعم انتظام العملية التعليمية وتذليل أي معوقات أمام بداية قوية ومستقرة للعام الدراسي الجديد.

