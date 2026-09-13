قرقاش: لقاء ولي عهد أبو ظبي برئيس إيران يجسد نهج الإمارات القائم على الردع والدبلوماسية

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، اليوم /الأحد/، أن لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة مجموعة بريكس، يجسد نهج الإمارات القائم على "الردع والدبلوماسية".

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات- بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- إن "لقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءاته مع القادة المشاركين، يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر".

وأضاف أن "الردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام"، مبينا أن "الرئيس بزشكيان عبر، خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة".