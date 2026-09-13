استجابة للمواطنين.. إجراءات عاجلة لتأمين الطرق وتحسين الخدمات بقرى المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الفوري مع احتياجاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة وتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة داخل القرى، مع سرعة فحص الطلبات واتخاذ الحلول المناسبة لها.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين واحتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الأعمال المطلوبة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المرافق والطرق بالقرى.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أوضحت المهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه استجابة لمطالب أهالي قرية المتوكلين التابعة للوحدة المحلية بصندفا، بشأن عدم وجود مطبات أمام المدارس، تم على الفور تنفيذ مطبين أمام المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب وتنظيم حركة السيارات بالمنطقة.

وفي قريتي السلام والشيخ فضل، تم التعامل الفوري مع عدد من مطالب الأهالي، حيث جرى إزالة تعدٍ على أحد الشوارع وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين، إلى جانب تثبيت عمود كهرباء مائل وإعادة شد الأسلاك وإطلاق التيار الكهربائي، مع استمرار المتابعة الميدانية للتعامل السريع مع المطالب الحيوية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي القرى.