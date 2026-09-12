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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

مرتبات شهر سبتمبر
مرتبات شهر سبتمبر
خالد يوسف

تتصدر مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 محركات البحث، بالتزامن مع ترقب الملايين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لصرف المستحقات المالية.

ومع اقتراب المواعيد الرسمية المحددة من وزارة المالية، يبحث الموظفون عن تفاصيل جدول الصرف وأماكنه المختلفة، وسط تساؤلات مستمرة حول تطبيق الحزمة الأخيرة للزيادات والحد الأدنى للأجور، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية، ما يجعل معرفة التفاصيل الدقيقة ضرورة ملحة لكل باحث عن الاستقرار المالي.


موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

وكشفت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، موضحة أن صرف الرواتب للعاملين سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، بينما تُصرف مستحقات المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

جدول الحد الأدنى للمرتبات

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألفًا و900 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألفا و900 جنيه.

- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألفا و400 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.

جدول صرف المرتبات

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، يوم الخميس 24 سبتمبر لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- ويستكمل الصرف يوم الأحد 27 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- وتصرف مرتبات شهر سبتمبر في أيام 28، 29، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026

تتعدد الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على مرتبات سبتمبر، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي «ATM».

-فروع البنوك المختلفة.

-المحافظ الإلكترونية.

-بطاقات ميزة.

-تطبيقات وخدمات الدفع الإلكتروني والرقمي.

مرتبات شهر سبتمبر 2026 الحد الأدنى للأجور صرف مرتبات شهر سبتمبر وزارة المالية صرف المرتبات

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