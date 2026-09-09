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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مرتبات شهر سبتمبر 2026| اعرف قبضك كام حسب الدرجة الوظيفية.. وأيام الصرف المعتمدة بعد بيان المالية

مرتبات شهر سبتمبر 2026
مرتبات شهر سبتمبر 2026
خالد يوسف

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، تتجه أنظار العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو مواعيد الصرف الرسمية، بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة تحسين الأجور لدعم الدخول ومواجهة الأعباء المعيشية، حيث تشهد محركات البحث تساؤلات مكثفة حول قيمة الأجور الصافية لكل درجة وظيفية بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، وسط حرص الموظفين على تنظيم التزاماتهم المالية الأسرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر بداية من يوم 24 سبتمبر 2026، وأما عن المتأخرات سيتم صرفها أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته


أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026

تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات سبتمبر 2026، تشمل:

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.

جهات صرف مرتبات سبتمبر يوم 24

يشمل جدول الصرف في اليوم الأول عددًا من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يأتي في مقدمتها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة.

كما يبدأ صرف المرتبات في هذا اليوم للعاملين بوزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.

موعد صرف المرتبات يوم 27 سبتمبر

وتتواصل عملية إتاحة مرتبات سبتمبر يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وتشمل العاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وهي التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

أما الموظفون الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة لجهاتهم، فتتاح لهم المرتبات خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2026.

زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أعلن فى مؤتمر صحفى، فى شهر يونيو الماضى، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا.


وبدأ تطبيق قرار الحكومة، من يوليو 2026، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.


جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة

- الدرجة الوظيفية الممتازة قبل الزيادة 13,200 جنيه بينما بعد الزيادة 14,900 جنيه
- الدرجة الوظيفية العالية قبل الزيادة 11,200 جنيه، بينما بعد الزيادة 12,900 جنيه


- الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يعادلها قبل الزيادة 10,300 جنيه، بينما بعد الزيادة 11,400 جنيه
- الدرجة الوظيفية الأولى قبل الزيادة 9,200 جنيه، بينما بعد الزيادة 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية قبل الزيادة 8,200 جنيه، بينما بعد الزيادة 9,500 جنيه 
- الدرجة الوظيفية الثالثة التخصصية قبل الزيادة 8,700 جنيه، بينما بعد الزيادة 9,100 جنيه


- الدرجة الوظيفية الرابعة قبل الزيادة 8,200 جنيه، بينما بعد الزيادة 9,300 جنيه
- الدرجة الوظيفية الخامسة  والخدمات المعاونة قبل الزيادة 8,100 جنيه، بينما بعد الزيادة 9,100 جنيه
- الدرجة الوظيفية السادسة الخدمات المعاونة قبل الزيادة 7,000 جنيه، بينما بعد الزيادة 8,100 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2026 قبضك كام الدرجة الوظيفية بيان المالية أيام الصرف رفع الحد الأدنى للأجور

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