قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير : ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا لاعب سان جيرمان
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
ارتفاع الموج 3 متر | مرسى مطروح تغلق جميع شواطئ المدينة لخطورة البحر
بعد ساعات من بدء التعاملات | تفاصيل عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026 .. ورابط الاستعلام بالرقم القومي

تكافل وكرامة سبتمبر 2026
تكافل وكرامة سبتمبر 2026
خالد يوسف

يترقب ملايين المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية منتصف الشهر، وتتزايد التساؤلات الرسمية حول حقيقة وجود زيادات جديدة، ومنافذ الصرف المتاحة، وخطوات الاستعلام الإلكتروني باستخدام الرقم القومي لضمان سرعة الحصول على المستحقات دون تزاحم.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات «تكافل وكرامة» لشهر سبتمبر اعتبارا من السبت 15 سبتمبر 2026، وفق الموعد الدوري المقرر للصرف، ليستفيد منها ملايين الأسر المستحقة بمختلف المحافظات.

أماكن صرف تكافل وكرامة

تتعدد وسائل الحصول على مستحقات البرنامج، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وتشمل:

- مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- ماكينات الصراف الآلي «ATM».

- منافذ صرف بطاقات «ميزة» البنكية.

- المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع، وفق الخدمات المتاحة.

كما يمكن استخدام قيمة الدعم في عمليات الشراء وسداد بعض المعاملات الحكومية إلكترونيًا، بحسب الخدمات المتاحة على بطاقة الصرف.

عدد المستفيدين وموازنة البرنامج

يستفيد من «تكافل وكرامة» نحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بما يقارب 17 مليون مواطن، فيما تبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه.

ويأتي البرنامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

أبرز شروط استحقاق تكافل وكرامة

تخضع الاستفادة من الدعم إلى مجموعة من الضوابط والمعايير، من بينها أن تكون الأسرة ضمن الفئات المستحقة، وألا يتجاوز دخلها أو معاشها التأميني الحدود المقررة للاستحقاق.

كما ترتبط الاستفادة من «تكافل» بالتزامات تتعلق بانتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب متابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونيا عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة» وقيمة الدعم المستحق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

- إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل وكرامة».

- الضغط على «استعلام» لعرض حالة البطاقة وبيانات الاستحقاق.

نصائح للمستفيدين قبل الصرف

يُفضل التأكد من صلاحية بطاقة الصرف قبل التوجه للحصول على المستحقات، مع الحفاظ على البيانات الخاصة بها وعدم مشاركتها مع الآخرين، كما يمكن الاستفادة من ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف الرسمية لتجنب التكدس وضمان إتمام عملية الصرف بسهولة.

وبذلك يبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من السبت 15 سبتمبر، لنحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بإجمالي دعم يتجاوز 4 مليارات جنيه.

تكافل وكرامة سبتمبر 2026 معاشات تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

بالصور

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد