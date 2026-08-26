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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".. طوق نجاة لمواجهة أعباء الحياة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
خالد يوسف

في ظل تصاعد الضغوط الحياتية اليومية، وتفاقم التحديات الاقتصادية وقلة الموارد، يجد الكثير من المواطنين أنفسهم أمام موجات متلاحقة من العوز المادي وضيق المعيشة، وهنا يأتي برنامج تكافل وكرامة كعلامة فارقة وطوق نجاة حقيقي، حيث تقدم الدولة مظلة دعم نقدي مشروط تهدف إلى حفظ كرامة المواطن البسيط، وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية، لتصبح هذه المنظومة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوليو 2026

يتساءل ملايين المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026، بالتزامن مع إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي لمعرفة حالة الاستحقاق وموقف صرف الدعم.

ويزداد البحث عن رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الاستعلام، تيسيرًا على المستفيدين البالغ عددهم 4.7 مليون أسرة مستحقة في مختلف محافظات الجمهورية، للحصول على الخدمات بسهولة.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاشات تكافل وكرامة، اعتبارًا من يوم 15 في كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

تصرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

شبكة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة طوق نجاة لمواجهة أعباء الحياة تصاعد الضغوط الحياتية اليومية تفاقم التحديات الاقتصادية

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