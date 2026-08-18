تضامن القليوبية تتسلم 75 ألف فيزا تكافل وكرامة لتوزيعها على المستحقين

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، 75 ألف فيزا خاصة ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك تمهيداً لبدء تسليمها للمواطنين المستفيدين بمختلف الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة اعتباراً من غدٍ الأربعاء.



وشهد ديوان عام المديرية، اليوم الثلاثاء، حضور ممثلي كافة الإدارات الاجتماعية لاستلام الحصص المقررة لكل إدارة، تحت إشراف لجنة الاستلام برئاسة وكيلة الوزارة، والتي تولت عمليات فرز الفيزات والأرقام السرية ومطابقتها للكشوف الرسمية.

وأكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية أميمة رفعت، أنه تم إرساء تعليمات مشددة بعدم تسليم أي إدارة اجتماعية حصتها إلا بعد الانتهاء التام من الفرز الشامل والمطابقة الدقيقة لجميع البطاقات والأرقام السرية المرفقة، ضماناً لسلامة الإجراءات وصولاً بالدعم إلى مستحقيه دون أي أخطاء أو تأخير.