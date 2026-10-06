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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت عن السيطرة

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاضطرابات التي تشهدها فرنسا خلال الفترة الأخيرة لا تتعلق بأزمة التعليم أو الاحتجاجات داخل المدارس فقط، معتبرًا أن ما يحدث يرتبط بشكل أكبر بملف الهجرة وسياسات الاندماج في البلاد.

وأضاف ترامب أن ما وصفه بـ«الهجرة الجماعية» في فرنسا خرج عن السيطرة، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية تعكس، من وجهة نظره، أزمة أوسع من المطالب المرتبطة بقطاع التعليم.

وتابع الرئيس الأمريكي أن ما يحدث في فرنسا «لا يتعلق بالمدارس»، بل بما وصفه برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد، مضيفًا أن فرنسا كانت «بلدًا عظيمًا» في السابق.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا احتجاجات طلابية وتحركات داخل عدد من المدارس، على خلفية مطالب تتعلق بأوضاع التعليم، من بينها نقص المدرسين واكتظاظ الفصول الدراسية، إلى جانب شكاوى بشأن البنية التحتية للمدارس وظروف العملية التعليمية.

وشهدت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية اتساعًا في نطاقها، مع تسجيل تحركات في عدد من المدن الفرنسية، فيما اضطرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية في محيط بعض المدارس والمؤسسات التعليمية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، اتجهت الحكومة الفرنسية إلى فتح قنوات للحوار مع ممثلي الطلاب، بالتزامن مع تأكيدها أهمية استمرار العملية التعليمية ورفض أعمال العنف والتخريب التي صاحبت بعض التحركات الاحتجاجية.

وتعيد تصريحات ترامب ملف الهجرة إلى واجهة النقاش بشأن التطورات في فرنسا، في ظل استمرار الجدل داخل البلاد حول سياسات الهجرة والاندماج ومستقبل المجتمع الفرنسي، بينما تتمسك الحكومة بالتعامل مع الاحتجاجات الحالية من خلال الحوار واحتواء التوتر.

وتبقى تصريحات الرئيس الأمريكي تعبيرًا عن موقفه السياسي من التطورات الفرنسية، في وقت تتواصل فيه التحركات والجهود الحكومية لتهدئة الأوضاع وفتح مسار للحوار بشأن مطالب المحتجين.

الطيران الحربي ترامب الرئيس الامريكي الرئيس الفرنسي فرنسا

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