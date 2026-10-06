وزير التعليم يشدد على مواصلة خطط القضاء على الفترة المسائية من العام المقبل

أكدمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مواصلة خطط القضاء على الفترة المسائية بداية من العام الدراسي المقبل، مشددا على أن هذا الملف يمثل أولوية لوزارة التربية والتعليم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مسؤولية القيادات التعليمية تقتضي المبادرة برصد التحديات والتعامل معها وحلها قبل أن تتحول إلى شكاوى، مع ضرورة التفاعل الإيجابي والسريع مع أي شكاوى ترد إلى أي إدارة أو مديرية.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مستجدات سير العام الدراسي، والوقوف على انتظام العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

واستهل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بتوجيه التهنئة إلى جميع القيادات التعليمية والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية بمناسبة الاحتفال بـ«عيد المعلم»، والاحتفالات بانتصارات ٦ أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها القيادات التعليمية ومديرو الإدارات والمعلمون وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية، والتي أسهمت بصورة واضحة في تحقيق معدلات مرتفعة من الحضور وانتظام الدراسة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس دور العمل الميداني والمتابعة المستمرة والتعاون بين جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وقال الوزير إن ارتفاع معدلات الحضور والانتظام على مستوى الجمهورية، يفرض مسؤولية أكبر على جميع القيادات التعليمية للحفاظ على هذا الانتظام، من خلال توفير بيئة مدرسية تليق بالطلاب والمعلمين، مؤكدًا على أن انتظام الطلاب داخل المدارس يمثل خطوة مهمة، يكتمل بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بما يضمن أن تكون المدرسة مكانًا يليق بأبنائنا الطلاب ويعزز قدرتهم على التعلم والاستفادة من اليوم الدراسي.

وأكد الوزير أن المتابعات الميدانية التي تنفذها المديريات والإدارات التعليمية بصورة مستمرة تتضمن مواصلة العمل على الارتقاء بجودة العملية التعليمية والتعامل الايجابى والسريع مع أي تحديات أو شكاوى.

ووجه الوزير بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الشهر ومراجعتها بشكل دقيق قبل تطبيقها، مؤكدًا أن انضباط الامتحانات جزء أساسي من جودة العملية التعليمية.

وشدد الوزير على أن ملف ضعف مهارات القراءة والكتابة يمثل مسؤولية مباشرة على القيادات التعليمية والإدارات والمدارس، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا وجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة دون أن يكون مدرجًا ضمن برنامج علاجي واضح ومحدد، موجهًا جميع المديريات التعليمية بضرورة تحديد الطلاب الذين يعانون من ضعف في مهارات القراءة والكتابة، وإدراجهم في برامج علاجية، مع متابعة مدى تقدمهم بصورة مستمرة.



وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير، والسيد على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية.