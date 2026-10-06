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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نموذج خالد لقوة الإرادة والعزيمة.. وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ٥٣ لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة  ، ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ونموذجًا خالدًا لقوة الإرادة والعزيمة والقدرة على تجاوز التحديات، كما ستظل بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة، ودروسًا راسخة في حب الوطن والانتماء إليه والدفاع عن مقدراته.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانه قائلاً : حفظ الله مصر وشعبها، وحفظ قواتها المسلحة، ورحم شهداءها الأبرار، وأدام على وطننا الغالي الأمن والاستقرار والرخاء.

وعلى جانب آخر ، كان قد عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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