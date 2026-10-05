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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال جولته بالغربية|وزير التعليم: المعلمون ركيزة نجاح المنظومة وحريصون على الاستماع لهم

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

في إطار الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية وتزامنا مع الاحتفال بيوم المعلم وانتصارات أكتوبر المجيدة، تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عددًا من المدارس بمركز طنطا بمحافظة الغربية.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد ناصر اسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة وجاذبة للطلاب

وشملت الجولة تفقد مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس الرسمية المتميزة للغات، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، حيث تابع الوزير والمحافظ انتظام العملية التعليمية، واطمأن على سير الدراسة داخل الفصول، وناقش الطلاب والمعلمين حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة وجاذبة للطلاب، والارتقاء بجودة العملية التعليمية بمختلف نوعيات المدارس.

حوار مفتوح مع الطلاب حول المناهج والبكالوريا والبرمجة

وخلال جولتهما داخل مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس الرسمية المتميزة للغات، تفقد الوزير والمحافظ فصول المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، مرورًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وصولًا إلى المرحلة الثانوية، وحرصا على إجراء حوار مفتوح مع الطلاب حول المناهج الدراسية ومدى انتظامهم في الدراسة.

كما ناقش الوزير طلاب وطالبات الصف الثاني بكالوريا حول المسارات التعليمية التي اختاروها، واستمع إلى آرائهم بشأن دراسة مادة البرمجة العام الدراسي الماضي، كما أوضح أهمية دراسة مادة الثقافة المالية، ودورها في إكساب الطلاب مهارات تساعدهم على التعامل مع متطلبات الحياة العملية واتخاذ القرارات بصورة أكثر وعيًا في المستقبل.

لقاء مع المعلمين

وعقد الوزير لقاءً مع معلمي المدرسة، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم، حيث وجه لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود مخلصة في الميدان، ودورهم المحوري في تنفيذ خطط تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى المعلمين والتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، والعمل على تذليلها في إطار من التواصل المستمر، مشيرًا إلى أن تطوير العملية التعليمية لا يمكن أن يتحقق دون شراكة حقيقية مع المعلمين، باعتبارهم الطرف الأكثر ارتباطًا بالطلاب وبواقع العملية التعليمية داخل المدارس.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن تطوير مناهج البكالوريا المصرية استند إلى الاستفادة من المعايير الدولية، وأنها معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يسهم في إعداد طالب يمتلك المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بالتعليم الجامعي ومواصلة مسيرته التعليمية بكفاءة، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في بناء المناهج ونظم التقييم.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عدد من المداخلات والاستفسارات التي طرحها المعلمون، ودار نقاش موسع حول المناهج الدراسية ونظام البكالوريا، وسبل تطوير الأداء التعليمي، مؤكدًا تقديره لما يبذله المعلمون من جهود، ودورهم في إنجاح منظومة تطوير التعليم.

وعقب ذلك، تفقد الوزير المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، حيث تابع انتظام الدراسة داخل فصول مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وأجرى حوارًا مع الطلاب، وتابع الأنشطة التعليمية داخل المدرسة، مشيدا بتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات والقيم والسلوكيات الإيجابية.

وخلال الجولة، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن تفقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعدد من المدارس بالمحافظة يمثل ترجمة واضحة لاهتمام الدولة بمتابعة وتطوير المنظومة التعليمية على أرض الواقع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس وتطوير بنيتها الأساسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائنا الطلاب، بما يساعدهم على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، ويعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة التعليمية بمختلف المحافظات، والتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدارس، والوقوف على احتياجاتها، بما يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتحقيق المستهدفات التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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