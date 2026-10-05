في يوم المعلم|وزير التعليم: كل عام وأنتم أصحاب رسالة لا تنتهي وأثركم يبقى بعقول الأجيال

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا وجه خلاله رسالة إلى معلمي مصر بمناسبة "يوم المعلم" فيما يلي نصها:

في يوم المعلم، أتوجه بكل التقدير والاعتزاز إلى كل معلم ومعلمة، أصحاب الرسالة السامية، وصناع الأجيال، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن.

إن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو القدوة التي تلهم، والعقل الذي يُنير، والضمير الذي يُرسّخ القيم، وهو الركيزة الأساسية في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

ونؤكد أن تقدير المعلم لا يقتصر على كلمات الشكر في يوم واحد، بل هو إلتزام دائم بدعم مكانته، وتعزيز دوره، وتوفير البيئة التي تمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل، باعتباره المحور الأساسي لنجاح المنظومة التعليمية، والمحرك الرئيسي لإعداد أجيال المستقبل.

كل عام وكل معلمي مصر بخير..وكل عام وأنتم أصحاب رسالة لا تنتهي..وأثرٍ يبقى في عقول وقلوب الأجيال..

تحية إجلال لمعلمينا الذي يزرعون في القلوب حب الأرض..وفي الوجدان شرف الإنتماء..وفي الأجيال عهد الوفاء للوطن

و يُنظَّم اليوم العالمي للمعلمين سنوياً بتاريخ 5 أكتوبر احتفاءً بجميع المعلمين في العالم. ويحيي هذا اليوم الذكرى السنوية لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، واستقدامهم وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. أما التوصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي فقد اعتُمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي. ويُحتَفل باليوم العالمي للمعلمين منذ عام 1994.

ويعد هذا اليوم فرصة للاحتفاء بدور المعلمين في إحداث تحول في التعليم، والتفكير في الدعم الذي يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من إطلاق العنان لمواهبهم وميولهم المهنية إلى أقصى حد، وإعادة النظر في مستقبل مهنة التعليم عالمياً.

وجدير بالذكر أنه يجرى تنظيم اليوم العالمي للمعلمين بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والاتحاد الدولي للمعلمين.