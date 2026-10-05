وزير التعليم لطلاب 2 بكالوريا: دراسة الثقافة المالية ستساعدكم على اتخاذ قرارات واعية في المستقبل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية دراسة مادة الثقافة المالية، ودورها في إكساب الطلاب مهارات تساعدهم على التعامل مع متطلبات الحياة العملية واتخاذ القرارات بصورة أكثر وعيًا في المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بعدد من طلاب وطالبات الصف الثاني بكالوريا ، خلال جولته في مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الغربية

حيث تفقد الوزير فصول المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، مرورًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وصولًا إلى المرحلة الثانوية، وحرصا على إجراء حوار مفتوح مع الطلاب حول المناهج الدراسية ومدى انتظامهم في الدراسة.

كما ناقش الوزير طلاب وطالبات الصف الثاني بكالوريا حول المسارات التعليمية التي اختاروها، واستمع إلى آرائهم بشأن دراسة مادة البرمجة العام الدراسي الماضي

جدير بالذكر أنه في إطار الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية وتزامنا مع الاحتفال بيوم المعلم وانتصارات أكتوبر المجيدة، تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عددًا من المدارس بمركز طنطا بمحافظة الغربية.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد ناصر اسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة وجاذبة للطلاب

وشملت الجولة تفقد مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس الرسمية المتميزة للغات، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، حيث تابع الوزير والمحافظ انتظام العملية التعليمية، واطمأن على سير الدراسة داخل الفصول، وناقش الطلاب والمعلمين حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة وجاذبة للطلاب، والارتقاء بجودة العملية التعليمية بمختلف نوعيات المدارس.

وخلال الجولة، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن تفقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعدد من المدارس بالمحافظة يمثل ترجمة واضحة لاهتمام الدولة بمتابعة وتطوير المنظومة التعليمية على أرض الواقع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس وتطوير بنيتها الأساسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائنا الطلاب، بما يساعدهم على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، ويعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة التعليمية بمختلف المحافظات، والتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدارس، والوقوف على احتياجاتها، بما يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتحقيق المستهدفات التعليمية.



