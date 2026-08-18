محافظ القليوبية يتابع الموقف الحالي للمجازر ويوجه بسرعة رفع كفاءتها

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة واستعراض الموقف الحالي للمجازر ونقاط الذبيح على مستوى المحافظة، والوقوف على معدلات التشغيل وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة آمنة ومنضبطة، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور هاني شمس، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمجازر، حيث يبلغ إجمالي عدد المجازر بالمحافظة 31 مجزرًا، منها 28 مجزرًا حكوميًا و3 مجازر خاصة تحت إشراف مديرية الطب البيطري، ويعمل حاليًا 24 مجزرًا، بينما توجد 7 مجازر غير عاملة وتخضع لأعمال التطوير.



كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المجازر، ومن بينها مجزر كفر شكر، الذي جرى تطويره من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي، وتم استلامه وإجراء تشغيل تجريبي له خلال عام 2026، إلى جانب متابعة أعمال التطوير الجارية بمجزري الخانكة والقلج.

وتناول الاجتماع كذلك موقف المجازر التي تم طرحها للاستثمار من خلال التأجير، ومنها مجزرا شبرا الخيمة والقلج، فضلًا عن المجازر المطروحة للإيجار، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة استمرار المتابعة الدورية للمجازر، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والعمل على تحقيق أعلى معدلات التشغيل والاستفادة من المجازر غير المستغلة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية، بما يضمن سلامة اللحوم والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجّه المحافظ بإعداد تصور متكامل بشأن المجازر غير العاملة ونقاط الذبيح التي لا تحقق معدلات تشغيل مناسبة، ودراسة أفضل سبل استغلالها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات كل مركز ومدينة، مع بحث إمكانية الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها بما يحقق المصلحة العامة.

ومن جانبه، استعرض مدير مديرية الطب البيطري موقف التشغيل وأعداد المذبوحات بالمجازر، حيث سجل مجزر بنها الجديد 8,982 ذبيحة خلال عام 2025، فيما سجل مجزر طوخ الرئيسي 8,752 ذبيحة، ومجزر الخانكة 4,713 ذبيحة، ومجزر قليوب 3,640 ذبيحة، بما يعكس أهمية المجازر الرئيسية في منظومة توفير اللحوم الآمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن ملف المجازر يأتي ضمن أولويات المحافظة، لما له من ارتباط مباشر بصحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين كفاءة التشغيل، وسرعة تطوير المجازر، وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة.