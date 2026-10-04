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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في مستهل مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع بترول أسيوط في تمام الخامسة مساء يوم 7 أكتوبر الجاري، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتضم مجموعة الأهلي بجانب بترول أسيوط أندية الجونة وإنبي والمقاولون العرب، فيما يحصل الأهلي على راحة من منافسات الجولة الثالثة.

غيابات الأهلي 

ويغيب النادي الاهلي في مباراة بترول أسيوط في كأس العاصمة ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس مع استمرار الثلاثي بتنفيذ البرنامج التأهيلي لكل واحد منهم للرجوع للفريق في أقرب وقت.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 20 فريقًا، جرى توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في كل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ويستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، ويختتم مشواره بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة. 

النادي الأهلي الأهلي بترول أسيوط كأس عاصمة مصر الزمالك

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