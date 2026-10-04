شوبير: وسام أبو علي أعظم صفقة للأهلي في السنوات الأخيرة.. ولو في فرصة لعودته "اوعوا تتأخروا"

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، يُعد من أبرز وأهم الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي مع اللاعبين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، رغم قصر فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير: «أبصم بالعشرة وبالمليون، إن أعظم صفقة للأهلي في السنوات الأخيرة من اللاعبين الأجانب كانت وسام أبو علي، رغم إنه يا دوب لعب وقت قليل جدًا، لكن في كأس العالم للأندية كسر الدنيا، بطولة أفريقيا كسر الدنيا، كأس السوبر كسر الدنيا، كأس مصر كسر الدنيا، والدوري كسر الدنيا وكان هداف الدوري».

وأضاف شوبير أنه كان يتمنى عودة وسام أبو علي إلى الأهلي، مؤكدًا أنه طالب النادي بالتحرك فورًا حال وجود أي فرصة لاستعادة خدماته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود إمكانية حاليًا لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة له بشأن صعوبة إتمام الصفقة



يستعد الأهلي لخوض مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية