شوبير يحذر الأهلي: الأندية الليبية هتطير في الصفقات وميزانيتها مفتوحة لضم اللاعبين

حذر الإعلامي أحمد شوبير مسؤولي النادي الأهلي من تحركات الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عدم وجود عروض رسمية في الوقت الحالي لعدد من لاعبي الفريق لا يعني استبعاد وصولها خلال الأيام أو الأشهر المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه استفسر داخل الأهلي عن حقيقة وجود عروض لأشرف بن شرقي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجاء الرد بالنفي، موضحًا: «بن شرقي عنده عرض؟ قالوا لأ، محمد هاني عنده عرض؟ قالوا لأ، ياسر إبراهيم عنده عرض؟ قالوا لأ برضه»، كما نفى وصول عرض من أهلي بنغازي لضم ياسر إبراهيم أو عرض من أحد الأندية التركية لمحمد هاني.

وأضاف شوبير أن الأندية الليبية تستهدف المنافسة بقوة على البطولات الأفريقية، لذلك تتحرك لتدعيم صفوفها بعدد كبير من اللاعبين، مع رصد ميزانيات كبيرة للصفقات، محذرًا الأهلي من أن العروض قد تصل خلال الفترة المقبلة، خاصة لياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي، مطالبًا إدارة النادي بالانتباه لتحركات الأندية الليبية في سوق الانتقالات.



