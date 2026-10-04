شوبير: الأندية الليبية تستهدف البطولات الأفريقية وتتحرك بقوة في سوق الانتقالات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، عن تحركات قوية من جانب الأندية الليبية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن عددًا من الأندية تستهدف المنافسة بقوة على البطولات الأفريقية، بالتزامن مع رصد ميزانيات كبيرة لإبرام صفقات جديدة.

البطولات الافريقية

وقال شوبير إن الأندية الليبية «حاطة عينها على البطولات الأفريقية»، وتعمل على تدعيم صفوفها بصفقات قوية، في ظل الإنفاق المالي الكبير على تدعيم الفرق.

وأوضح أن أهلي طرابلس، بقيادة حسام البدري، يستهدف التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الليبي دعم صفوفه بالتعاقد مع جون كلود، لاعب الهلال السوداني.

ووجه شوبير رسالة إلى النادي الأهلي بشأن موقف ياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي، قائلًا إن عدم وجود عروض حالية للثنائي لا يعني عدم وصول عروض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «لو مفيش عروض حاليًا لياسر إبراهيم وبن شرقي، ممكن توصلك عروض خلال أيام أو شهور، لأن الأندية الليبية فاتحة ميزانيتها للصفقات».

وأشار شوبير إلى أن حسين الشحات سبق أن تلقى عرضًا قويًا من أحد الأندية الليبية، لكنه فضل الاستمرار مع النادي الأهلي ورفض العرض.

وأكد أن تحركات الأندية الليبية وميزانياتها الكبيرة قد تفتح الباب أمام وصول عروض جديدة لعدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة.