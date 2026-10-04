لا أستطيع أن أشكره بما يكفي.. ريو نجوموها يكشف تأثير محمد صلاح على مسيرته

كشف ريو نجوموها، لاعب ليفربول، عن الدور الكبير الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح في تطوير مستواه خلال الفترة التي جمعتهما داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال نجوموها، ردًا على سؤال حول اللاعب الذي استفاد منه أكثر خلال مسيرته حتى الآن: «اللاعب الذي تعلمت منه أكثر من غيره هو محمد صلاح، عندما كان في ليفربول، لقد علّمني الكثير. وأعتقد أنه ساعدني كثيرًا، خاصةً في الفترة التي كان يعلم فيها أنه سيرحل».

وأوضح لاعب ليفربول أن محمد صلاح كان يوجهه باستمرار إلى ضرورة تطوير أرقامه الهجومية، خاصة تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة، إلى جانب مستواه الفني.

وأضاف: «كان دائمًا يلفت نظري إلى أرقامي، وكان يقول لي دائمًا: ريو، أنت تعرف أنك لاعب جيد، لكن لكي تصل إلى القمة، عليك أن تضيف الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى مستواك، وسيأتي ذلك بشكل طبيعي».

وأشار نجوموها إلى أن صلاح كان يحرص على توجيهه في التفاصيل الصغيرة، وهو ما ساعده كثيرًا على التطور، مؤكدًا أن اهتمام النجم المصري به كان له تأثير كبير على مسيرته.

وعن شعوره تجاه تخصيص محمد صلاح وقتًا للحديث معه وتقديم النصائح، قال نجوموها: «في البداية، كان الأمر أشبه بـ"واو!" لأنني كنت أشاهده منذ أن كنت صغيرًا، والآن هو يخبرني كيف أتطور، ويساعدني ويوجهني».

واختتم لاعب ليفربول حديثه قائلًا: «لكن مع مرور الوقت، بدأت أراه كزميل رائع جدًا في الفريق، لقد كان يساعدني كثيرًا، لذلك لا أستطيع حقًا أن أشكره بما يكفي».