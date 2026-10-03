خبر سار قبل المواجهة الأوروبية.. محمد صلاح يقترب من العودة مع طرابزون

كشف المدير الإداري لفريق طرابزون التركي، عن موعد عودة الدولي المصري محمد صلاح إلى تدريبات الفريق، بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الإداري لطرابزون إن محمد صلاح سيعود إلى تدريبات الفريق خلال 4 أيام، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية قبل المباريات المقبلة.

وأوضح أن صلاح سيكون متاحًا للمشاركة مع طرابزون في مواجهة كوبس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، والمقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب الترتان.

ويأمل الجهاز الفني لطرابزون في استعادة محمد صلاح لجاهزيته الكاملة خلال الأيام المقبلة، للاستفادة من خدماته في المواجهة الأوروبية المنتظرة.