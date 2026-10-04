البرتغال في مواجهة جديدة أمام النرويج بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع

يستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره النرويجي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله المنتخب البرتغالي لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للمجموعة.

موعد مباراة البرتغال والنرويج

وتقام مباراة البرتغال والنرويج على ملعب «الدراجاو» بمدينة بورتو البرتغالية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة بحثًا عن تحقيق فوز جديد، خاصة بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته الثلاث الأولى، ليؤكد طموحه في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة والتأهل إلى الأدوار المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج

ومن المقرر أن تُنقل مباراة البرتغال والنرويج عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، صاحبة حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 1».

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام النرويج

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب البرتغال على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، بيدرو نيتو، برونو فيرنانديز، جواو فيليكس.

خط الهجوم: جونزالو راموس.

البرتغال تبحث عن انتصار جديد

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى أمام ويلز والنرويج والدنمارك، ليصبح في موقف قوي قبل خوض الجولة الرابعة.

في المقابل، يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب النرويج صاحب المركز الثالث، بينما يأتي منتخب ويلز في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضًا.

وتمثل مواجهة النرويج اختبارًا مهمًا للمنتخب البرتغالي، الذي يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة المجموعة، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب النرويجي لتحقيق نتيجة إيجابية تحسن موقفه في جدول الترتيب وتبقي على حظوظه في المنافسة.