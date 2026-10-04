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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في حكم القمة.. شوبير يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الأهلي والزمالك

الأهلي
الأهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، آخر المستجدات بشأن طاقم التحكيم المنتظر لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير إنه أجرى اتصالات للاستفسار عن طاقم حكام القمة، موضحًا أن اجتماع لجنة الحكام الذي كان مقررًا لمناقشة الأمر تأجل بسبب تعرض عصام عبد الفتاح لحادث صعب في الإسماعيلية.

وأضاف: «سألت عن طاقم حكام القمة واتقالي عصام عبد الفتاح تعرض لحادث صعب جدًا وربنا نجّاه منه وكان في الإسماعيلية فتأجل الاجتماع».

وأوضح شوبير أن هناك حكمًا كبيرًا من خارج الدوريات الخمس الكبرى مرشحًا لإدارة المباراة، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تلقت ردودًا من اتحادين ضمن الدوريات الخمس الكبرى بشأن إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي لإدارة اللقاء.

وتابع: «وما علمته أن في حكم كبير من خارج الدوريات الخمس الكبرى مرشح، ولجنة الحكام جالها رد من 2 اتحادات بالدوريات الخمس الكبرى، هيناقشوا هذا الأمر».

وأشار شوبير إلى أن لجنة الحكام ستناقش الخيارات المطروحة قبل الإعلان الرسمي عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

واختتم تصريحاته قائلًا: «ثم يعلنوا النهارده أو في الأغلب بكره عن طاقم تحكيم القمة».

الاهلي الزمالك منتخب مصر

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