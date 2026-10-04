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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

الكاتب الصحفي محمد صبيح
الكاتب الصحفي محمد صبيح

لم تكن السينما يومًا مجرد شاشة تعرض حكايات للترفيه، فهي على مدار تاريخها كانت أيضًا مرآة للمجتمعات، ترصد تحولات الناس، وتقدم صورًا مختلفة عن حياتهم وأفكارهم وطموحاتهم ومشكلاتهم.

ومع مرور الوقت، استطاعت بعض الشخصيات الفنية أن تتجاوز حدود العمل الذي قدمتها، لتصبح جزءًا من ذاكرة المجتمع ووجدانه. فهناك فنان يرتبط في أذهان الناس بشخصية، وآخر يصبح رمزًا لمرحلة، وثالث تظل كلماته أو أدواره حاضرة حتى بعد سنوات طويلة من رحيله.

وهنا تظهر قوة السينما في تشكيل الوعي الجمعي؛ ليس باعتبارها العامل الوحيد المؤثر في المجتمع، وإنما باعتبارها واحدة من الأدوات التي تستطيع الوصول إلى ملايين الأشخاص، وطرح القضايا من خلال حكايات وشخصيات تظل عالقة في الذاكرة.

فالعمل الفني قد يلفت الانتباه إلى قضية، أو يغير طريقة النظر إلى ظاهرة اجتماعية، أو يفتح نقاشًا لم يكن مطروحًا بالقدر نفسه قبل ظهور الفيلم أو المسلسل.

وتزداد هذه القوة عندما يتحول الفنان إلى «رمز» في وجدان الجمهور، لأن حضوره لا يعود مرتبطًا فقط بما يقدمه على الشاشة، وإنما بما يمثله من قيم وصور وذكريات ارتبطت بأجيال كاملة.

ومن هنا، فإن تأثير السينما لا يقاس فقط بعدد الأفلام أو الإيرادات أو الجوائز، وإنما أيضًا بما تتركه من أثر في الذاكرة، وما تفتحه من نقاشات، وما تقدمه من صور تساعد المجتمعات على فهم نفسها وفهم الآخرين.

من هنا تبدأ الرحلة.. من شاشة صغيرة أو كبيرة، إلى وجدان ملايين المشاهدين، ثم إلى ذاكرة مجتمع بأكمله.

السينما مرآة للمجتمعات تشكيل الوعي

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