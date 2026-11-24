لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل جامبو وأخرى تريلا، عند الكيلو 15 بقرية علوش، على طريق الإسكندرية – مطروح.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة والإسعاف بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين، ووجود حالة وفاة داخل إحدى المركبتين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، للتعامل مع الواقعة.

واستقبلت مستشفى مطروح العام جثمان إبراهيم آدم صالح حسين، 32 سنة، مقيم بمنطقة السنوسية بمطروح، وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.