أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لنقل البضائع السائبة للاستهداف قبالة السواحل الإماراتية.

استهداف قبالة سواحل ميناء دبا شمال شرق خورفكان بالإمارات

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ، أن سفينة الشحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء توقفها في منطقة الانتظار قبالة سواحل ميناء دبا (على بعد نحو 23 ميلًا بحريًا شمال شرق خورفكان بالإمارات)، مما أدى لاندلاع حريق على سطحها.



ووقعت الحادثة على مسافة 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من مدينة خورفكان في دولة الإمارات، وذلك أثناء توقف السفينة (في منطقة الانتظار الخارجية) قبالة ميناء دبا.

وأدت الإصابة إلى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أكدت الهيئة البريطانية عدم ورود أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوترات والمخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة التجارية في محيط مضيق هرمز وخليج عُمان، حيث دعت الهيئة البريطانية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.